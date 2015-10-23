مؤسس تويتر يمنح ثلث أسهمه لموظفي الشركة

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أعلن جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتويتر أنه سيمنح ثلث أسهمه في الشركة، أي نحو 1% من إجمالي أسهم تويتر، للصندوق المشترك لأسهم الموظفين.



وقال دورسي في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع تويتر أمس الخميس " إن هذه الخطوة، التي تساوي نحو 197 مليون دولار أميركي اعتبارًا من 28 تموز/يوليو، “إعادة الاستثمار مباشرة في جماعتنا ، جدير بالذكر أنه قد عُين في منصب الرئيس التنفيذي الدائم للشركة في وقت سابق من شهر أكتوبر ".



وكان دورسي قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي أن الشركة تعتزم تسريح 336 موظفًا، أي زهاء 8 بالمئة من القوة العاملة لديها، في محاولة لتبسيط منتجات وفرق تويتر.



وتأتي هذه الخطوة غير العادية مع سعي دورسي لإعادة بناء معنويات وثقة الموظفين في تويتر بعد موجة من الاستقالات رفيعة المستوى على مدى الأشهر القليلة الماضية.



وقال دورسي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت في يوليو الماضي بعد استقالة ديك كوستولو، في تغريدة أيضًا "أنا أُفضِّل أن يكون لدي جزء أصغر في شيء كبير بدلًا من جزء أكبر في شيء صغير".