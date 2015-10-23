فيديو .. يمنيون يحمون المواقع الأثرية بمحافظة مأرب

يحتشد عدد كبير من الجنود وأفراد المقاومة الشعبية في المواقع الأثرية في مأرب شرقي العاصمة صنعاء، رغم توقف السياحة بفعل الحرب الدائرة هناك منذ سبتمبر من العام الماضي

ويقول أحد الجنود لرويترز إننا متواجدون في هذا المكان لحراسة واحد من أكبر المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية.

ويعتقد المؤرخون أن مأرب كانت عاصمة مملكة سبأ القديمة التي حكمتها الملكة "بلقيس" وزارها فيها نبي الله سليمان حسب نص القرآن الكريم.

وأعرب ياسر حليس وهو مؤرخ يمني عن شعوره بالفخر تجاه مواقع بلاده الأثرية وشعوره بالقلق على ما نهب منها بسبب الإهمال والفساد.

وقال حليس لرويترز "نستطيع أن نقول إن هذا من أقدم الأماكن الاثرية في التاريخ التي وجدت إلى اليوم ولا تزال قائمة وتشهد على قوة وعظمة وجزالة ودقة تصنيع وإحكام من أوجدوها."

وأضاف "آثار كثيرة سرقت من هذا المكان، أخذوها من كانوا يشرفون على ترميم هذه الأماكن في جميع اليمن لعدم وجود الرقابة من قبل الدولة على مثل هذه الأماكن التي تعتبر أمانة في ذمة كل مسؤول في الدولة وفي ذمة كل مواطن، يجب أن نحافظ على هذه الأماكن لأنها تعني لنا التاريخ."

ويضم الموقع العديد من آثار سبأ منها عرش بلقيس ومعبد أوام الذي يرجع تاريخه إلى ما بين القرن السابع والقرن الخامس قبل الميلاد.