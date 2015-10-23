البث الحي
منوعات

فيديو.. والد طفل"لا تقبروناش" يروي باكيا أخر لحظات نجله

22/10/2015

قال شوقي الزماري والد الطفل اليمني فريد، أحد ضحايا قصف مليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز، إن نجله أصيب بنزيف داخلي إثر القصف ثم دخل في غيبوبة حتى توفى متأثرا بجراحه.

وكان فريد الذي توفي عن عمر 9 سنوات، ظهر في تسجيل مصور تداوله نشطاء وهو يرقد على سرير مستشفى بعد أن أصيب بشظايا في رأسه.

وظهر فريد في التسجيل المصور وهو يتوسل بصوت هادئ للأطباء والدموع تتدفق من عينيه "لا تقبروناش" (لا تدفنوني). وتوفي فريد بعد عدة أيام من تصوير المقطع.

وأضاف والده باكيا للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن نجله كان يلعب مع بعض الأطفال أثناء سقوط القذائف التي أطلقتها ميلشيا الحوثي على الحي السكني.

 

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)