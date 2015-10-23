فيديو.. والد طفل"لا تقبروناش" يروي باكيا أخر لحظات نجله

قال شوقي الزماري والد الطفل اليمني فريد، أحد ضحايا قصف مليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز، إن نجله أصيب بنزيف داخلي إثر القصف ثم دخل في غيبوبة حتى توفى متأثرا بجراحه.

وكان فريد الذي توفي عن عمر 9 سنوات، ظهر في تسجيل مصور تداوله نشطاء وهو يرقد على سرير مستشفى بعد أن أصيب بشظايا في رأسه.

وظهر فريد في التسجيل المصور وهو يتوسل بصوت هادئ للأطباء والدموع تتدفق من عينيه "لا تقبروناش" (لا تدفنوني). وتوفي فريد بعد عدة أيام من تصوير المقطع.

وأضاف والده باكيا للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن نجله كان يلعب مع بعض الأطفال أثناء سقوط القذائف التي أطلقتها ميلشيا الحوثي على الحي السكني.