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فيديو .. في ثلاث دقائق .. كيف تصنع بي إم دبليو سيارتها ؟

23/10/2015

 

قامت شركة بي إم دبليو الرائدة في صناعة السيارات بإنتاج فيلماً تسجيليًا عن مراحل تصنيع أحد منتجاتها، وهو الفيلم الذي تم اختصاره في ثلاث دقائق مبهرة خرجت السيارة بعدها للنور نحو عالم جديد تشهد من خلاله العديد من الوجوه وتسير فيه على مختلف الطرقات.

وكان نوربرت ريثوفير رئيس مجلس إدارة بي إم دبليو العالمية أكد خلال حفل خاص أقيم بمناسبة مرور عقدين من الزمن على افتتاح أول مصنع للشركة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، أكد ريثوفير أن شركته بصدد توسعة رقعة استثماراتها في العديد من المصانع الأخرى داخل وخارج أمريكا.

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