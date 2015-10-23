البث الحي
منوعات

فيديو.. طلاب يرقصون على أغنية شعبية في جامعة مصرية

23/10/2015

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لما يعتقد أنه قيام عدد كبير من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة بالرقص على أنغام أغنية شعبية "فرتكة فرتكة"، وذلك عقب انتهاء ندوة حول "مخاطر الإدمان".

وأظهر الفيديو اعتلاء الطلاب للمنصة المخصصة للأساتذة ، وهم يرقصون على الأغنية المعروضة بمكبرات الصوت، كما حرص الطلاب على أخذ صور "السيلفي" أثناء رقصهم ، ما يطرح المزيد من التساؤلات حول جودة التعليم في مصر ، لا سيما بعد أن أحرزت الموقع قبل الأخير على مستوى العالم.

واحتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم ، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI) لعام 2015، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، بينما جاءت نيوزلندا في المرتبة الأولى.

وأوضح التقرير أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالميا بينما حلت الإمارات في المركز العاشر، في حين جاءت إسرائيل المركز 37.

وكانت مصر قد حصلت على المركز رقم 144 والأخير فيما يتعلق بجودة الإدارة المدرسية، واحتلت المركز 141 في جودة التعليم الأساسي للعام الماضي بحسب تقرير التنافسية العالمية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)