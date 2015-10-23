فيديو.. طلاب يرقصون على أغنية شعبية في جامعة مصرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لما يعتقد أنه قيام عدد كبير من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة بالرقص على أنغام أغنية شعبية "فرتكة فرتكة"، وذلك عقب انتهاء ندوة حول "مخاطر الإدمان".

وأظهر الفيديو اعتلاء الطلاب للمنصة المخصصة للأساتذة ، وهم يرقصون على الأغنية المعروضة بمكبرات الصوت، كما حرص الطلاب على أخذ صور "السيلفي" أثناء رقصهم ، ما يطرح المزيد من التساؤلات حول جودة التعليم في مصر ، لا سيما بعد أن أحرزت الموقع قبل الأخير على مستوى العالم.

واحتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم ، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI) لعام 2015، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، بينما جاءت نيوزلندا في المرتبة الأولى.

وأوضح التقرير أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالميا بينما حلت الإمارات في المركز العاشر، في حين جاءت إسرائيل المركز 37.

وكانت مصر قد حصلت على المركز رقم 144 والأخير فيما يتعلق بجودة الإدارة المدرسية، واحتلت المركز 141 في جودة التعليم الأساسي للعام الماضي بحسب تقرير التنافسية العالمية.