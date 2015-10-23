فيديو..ترميم توت عنخ أمون بعد فضيحة لصق لحيته بالصمغ

بعد أن انكسرت لحيته العام الماضي، يخضع القناع الذهبي لتوت عنخ آمون للترميم من قبل فريق عمل ألماني مصري بعد أن أثيرت ضجة بسبب "الذقن" الذي ظهرت عليه آثار مادة لاصقة.

وبدأ فريق من خبراء بترميم القناع في مختبر خاص بالمتحف المصري، يوم الثلاثاء الماضي وذلك بإزالة المادة اللاصقة من الذقن بعناية قبل أن يتم تثبيتها بطريقة يحددها فريق العمل.

ويعد القناع من أهم القطع الأثرية الشهيرة بالمتحف الذي يعتبر من أهم المواقع السياحية في مصر، حيث يضم عددا هاما من القطع الأثرية والمومياءات المصرية القديمة، منذ أن بني في عام 1902.