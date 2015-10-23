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فياريال يسحق ضيفه دينامو مينسك بالدوري الأوروبي

23/10/2015

حقق فياريال الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي برباعية نظيفة ضمن منافسات  المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي .

افتتح التسجيل للفريق الإسباني  الكونغولي "سيدريك باكا-مبو"  في الدقيقة 17 من الشوط الأول ، و لم تمر أكثر من ربع ساعة حتى أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني أضاف روبرتو سولدادو الهدف الثالث في الدقيقة 61 قبل أن يختتم  العاجي ايريك بايي الهدف الرابع في الدقيقة الحادية و السبعين.

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثانى خلف المتصدر رابيد فيينا صاحب الـ9 نقاط ، بينما قبع دينامو مينسك فى المركز الرابع بدون نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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