فرنسا تتأهل للدور ثمن النهائي لكأس العالم للناشئين

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الستة عشر في كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في تشيلي بفوزه على نظيره الباراغواي 4- 3 ضمن مباريات المجموعة السادسة.

تقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الأول عن طريق لاعبه بلال بوطوبة بعد ثلاث دقائق فقط على صافرة البداية، وأضاف "نانيماتو إيكون "الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 22، إلا أن نهاية الشوط الأول شهد هدف تقليص الفارق للباراغواي في الدقيقة 45 بهدف سجله "أرتورو أراندا".

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء أدرك اللاعب "خوليو فيلالبا" التعادل للباراغواي في الدقيقة 57 ، لكن دايو أوبا-ميكانو أعاد فرنسا إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين .

وعادلت باراغواي النتيجة مجددا عبر كريستيان باريديس في الدقيقة 62 إلا أن " إيكون " كان له رأي أخر ليحرز هدفه الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب بلاده فرنسا في الدقيقة الحادية والسبعين.