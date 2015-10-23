البث الحي
منوعات

فرنسا تتأهل للدور ثمن النهائي لكأس العالم للناشئين

23/10/2015

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الستة عشر في كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في تشيلي بفوزه على نظيره الباراغواي 4- 3 ضمن مباريات  المجموعة السادسة.

تقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الأول عن طريق لاعبه بلال بوطوبة  بعد ثلاث دقائق فقط على صافرة البداية، وأضاف "نانيماتو إيكون "الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 22، إلا أن نهاية الشوط الأول شهد هدف تقليص الفارق للباراغواي في الدقيقة 45  بهدف سجله "أرتورو أراندا".

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء أدرك اللاعب "خوليو فيلالبا" التعادل للباراغواي في الدقيقة 57  ، لكن دايو أوبا-ميكانو أعاد فرنسا إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين .

وعادلت باراغواي النتيجة مجددا عبر كريستيان باريديس في الدقيقة 62  إلا أن  " إيكون "  كان له رأي أخر ليحرز هدفه الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب بلاده فرنسا في الدقيقة الحادية والسبعين.

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)