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ساعة صباح .. عاشوراء قصة انتصار الحق

23/10/2015

الدكتور علي القرة داغي

تناولت النافذة الصباحية "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، موضوع ،" يوم عاشوراء و ما يمكن استخلاصه من هذه المناسبة لواقعنا ".

وقال الدكتور علي القرة داغي الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين إن  قصة سيدنا موسى مع فرعون هي قصة انتصار للحق وكذلك إيمان المؤمن بوعد الله  فحينما وعد الله أم موسى أن تضع وليدها في صندوق ثم ترمى به في النيل فهذه دلالة قوية على الإيمان بالله فتحولت الكربة إلى نصر من الله.

وأضاف الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين أنه يجب الاعتماد على الله  في كل شيء كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته ، فقد أخذ بجميع الاسباب وكان من الممكن أن تفشل لكن أرادة الله وقدرته كانت فوق كل شيء.

كما تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي مع موضوع نقاش الحلقة فقالت "سامية سالم" : " نستخلص: كن مع الله يكون كل شيء معك".

وقال حساب يحمل اسم "حامل المسك": "ذلك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون فصام اليهود هذا اليوم وحين دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يصومون فقال علام تصومون فذكروا القصة فقال نحن أولى بموسى منكم لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود".

فيما أضاف "سابت رياض": " نستخلص النجاة.. نسأل الله أن ينجي شعوبنا الإسلامية ويهلك الطغاة".

وقال حساب  "علاء السيد شاهين"  هذه المناسبات الدينية جاءت لتذكرنا بديننا الحنيف وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتجدد لنا الإيمان بالله عز وجل

 وأضاف "عبدالله مصطفى" عندما نتوقف عن رجم أطهر راياتنا ونستعيد وعينا بهويتنا ونعرف عدونا الذي جاء يخاطبنا بأسمائنا، عندما ننهض باستحقاقات لا إله إلا الله سيتساقط كل طواغيت الأرض أمام هدير صوتنا ونحن نصيح الله أكبر

 وقال " طه محمد ": عبرة واضحة وضوح الشمس، فبعدما ظن الجميع ألا مهرب من الشر الماحق كان بينهم من يؤمن بأن الله معه، فانفرجت الكربة بل تحولت إلى نصر خيالي، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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