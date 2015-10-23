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حتى لا تشعر بالوحدة .. هاتفك سيحدثك و ربما يرقص معك !!

23/10/2015
هاتف روبورت

كشفت شركة شارب اليابانية لصناعة الإلكترونيات عن هاتف روبوتي جديد يرقص ويتحدث مع الناس ويتعرف على الوجوه.

تقول الشركة إنها تهدف من تصميم الهاتف على شكل إنسان آلي لإيجاد ألفة بينه وبين مستخدمه.

وأضافت أنه مبرمج ليتعلم من خلال التفاعل مع مستخدميه، وجمع المعلومات التي يتقاسمها المستخدم مع أصدقائه في نظام السحابة، وهو ما يجعله أكثر ذكاءً.

وتضيف الشركة أن على المستخدم عند الرد على الهاتف ضغطَ زر في ظهر الروبوت، ووضعـَه على خده لأن اللاقطة موجودة في فم الروبوت.

ويبلغ طول الهاتف المصمم على شكل إنسان تسعة عشر سنتمترا ويزن ثلاثـَمائة وتسعين غراما.

 

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