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تنظيم الدولة: عملية الإنزال الأمريكية بالعراق "فاشلة"

23/10/2015

 

عملية الإنزال الأمريكية في العراق – أرشيف

 

وصف تنظيم الدولة عملية الإنزال الجوي التي قامت بها القوات الأمريكية على سجن في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك بـ"الفاشلة".

وفي بيان صادر عن "ولاية كركوك"، ذكر التنظيم أن العملية لم تحقق أهدافها، رغم إخراج بعض المساجين، وقتل ثلاثة من عناصره.

وأوضح التنظيم أن "العملية تمّت في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الخميس، عبر أسراب من الطائرات الحربية، وأربع طائرات "شينوك"، وطائرتي "أباتشي".

 وأضاف البيان أن طائرات الأباتشي قامت بقصف مكثف للمواقع القريبة من السجن الواقع في منطقة الصناعة، وعلى الطريق الواصل بينه وبين الحويجة، خشية قدوم الإمدادات.

 ولم ينكر التنظيم نزول عناصر من القوات الأمريكية على الأرض، متابعا بالقول إنه "تخلل القصف عملية إنزال بري، حيث هجموا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على حراس السجن، وهم ستة ".

وكانت قوات أميركية خاصة مدعومة من قوات البشمركة الكردية نفذت فجر الخميس عملية إنزال قرب الحويجة، وأعلن البنتاغون إنقاذ حوالي سبعين من الرهائن المحتجزين في سجن تابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، أعلن مجلس أمن كردستان العراق أنه لا أكراد بين الرهائن المفرج عنهم في عملية الإنزال.

ونفت وزارة البشمركة امتلاكها أي معلومات بشأن صحة ما تردد بشأن تحرير سبعين رهينة كردية من قبضة مسلحي تنظيم الدولة أثناء العملية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك إن العملية جرت بطلب من حكومة إقليم كردستان العراق وتم التخطيط لها وتنفيذها بعد تلقي معلومات تفيد بأن الرهائن كانوا يواجهون عملية قتل جماعية وشيكة.

واعترف المتحدث بأن جنديا أميركيا أصيب في العملية ولقي حتفه لاحقا متأثرا بجراحه.

وأشار إلى أن عشرين من قوات الأمن العراقية كانوا بين المحررين. وأضاف أن خمسة من أعضاء تنظيم الدولة احتجزوا وأودعوا سجنا كرديا وأن أكثر من عشرة منهم قتلوا.

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