اليورو يتراجع لأدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار

دولارات – أرشيف

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام العملة الأمريكية الدولار أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع استمرار التأثير السلبي بعد يوم من تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي لإنعاش اقتصاد يصارع نموا راكدا وتضخما منخفضا.

وزادت العملة الأوروبية خسائرها أمام الدولار على مدى الأسبوع لتصل إلى 2.8 بالمئة متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى أدنى مستوى في شهر أمام الين الياباني مع هبوطها على مدى الأسبوع بنسبة 1.4 بالمئة وهو أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية في ستة أسابيع.

ونزل اليورو أثناء التعاملات إلى 1.1017 دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس/ اب، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1031 دولار بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.7 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

والتيسير النقدي هي سياسة نقدية تطبقها البنوك المركزية لزيادة عرض النقود من خلال شراء السندات الحكومية وغيرها من السوق بهدف تحفيز النمو الاقتصادي . وتزيد سياسة التيسير الكمي من عرض النقود وهي تؤدي إلى رفع السيولة لدى البنوك بنسبة كبيرة، ما قد يشجعها على الإقراض وبالتالي يتحسن مستوى النمو الاقتصادي .

وعادة ما تتبع البنوك المركزية سياسة التيسير الكمي عندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر . وعلى الرغم من مفعولها الإيجابي في المديين القصير والمتوسط إلا أنها على المدى البعيد قد يكون لها آثارها الضارة التي تتمثل بارتفاع قوي في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات.