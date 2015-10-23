المبعوث الدولي إلى اليمن يستبعد إجراء مفاوضات جديدة

المبعوث الدولي لليمن إسماععيل ولد الشيخ أحمد _ أرشيف

استبعد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إمكانية إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في ظل الهجمات والحصار اللذين تتعرض لهما مدينة تعز.

جاء ذلك عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن حول اليمن، قال فيها إن توافقا تم بين كل الأطراف اليمنية على شروط الحوار، مؤكدا أنه على اتصال مع هذه الأطراف لتحديد زمان الحوار ومكانه.

وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاق العام بين الأطراف ينطوي على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومخرجات الحوار اليمني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

لكن المسؤول الأممي أشار عقب الجلسة إلى أنه لا يرى إمكانية لإجراء جولة جديدة من المفاوضات في ظل هجمات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وما يفرضونه من حصار على مدينة تعز.