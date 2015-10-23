العالم يضاء باللون الأزرق في ذكرى إنشاء الأمم المتحدة

البتراء بالأردن تضاء باللون الأزرق

من أستراليا إلى أذربيجان وإندونيسيا إلى العراق، والمملكة العربية السعودية إلى جنوب السودان، ومصر يضاء أكثر من 300 من المعالم الشهيرة حول العالم باللون "الأزرق" بدءا من اليوم الجمعة كجزء من الاحتفالات العامة للذكرى ال70 لإنشاء الأمم المتحدة.

وسوف ينطلق الاحتفال في نيوزيلندا ومن هناك ستعبر موجة من اللون الأزرق – اللون الرسمي للأمم المتحدة – البلدان والقارات حيث تضاء المعالم في جميع أنحاء العالم لتشارك في هذا الاحتفال.

وسيضاء مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمدة ليلتين، ابتداء من 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بحفل خاص يضم أوركسترا فلكورية من كوريا فضلا عن فنانين عالميين مشهورين آخرين، و24 أكتوبر /تشرين الأول، يوم الأمم المتحدة الذي يحتفل به سنويا منذ عام 1948.

ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لبدء سريان ميثاق الأمم المتحدة. وبالتصديق على وثيقة التأسيس من قبل غالبية الموقعين، بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دخلت المنظمة رسميا إلى حيز الوجود.

وفي رسالته بمناسبة اليوم قال الأمين العام بان كي مون، " يجب أن تظل القيم الخالدة التي يجسِّدها الميثاق مرشدنا وهادينا. فواجبنا المشترك هو ”أن نضم قوانا‘‘ لكي نخدم ’’شعوبنا‘‘.

"واحتفالا بهذه الذكرى السنوية، تتلألأ كل النصب التذكارية والمباني في جميع أنحاء العالم بلون الأمم المتحدة الأزرق. وإننا إذ نسلط الضوء على هذه الذكرى السنوية الفارقة، دعونا نؤكد مجددا التزامنا بتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع."

ومن بين المعالم الشهيرة التي تشارك في حملة "لون العالم بلون الأمم المتحدة الأزرق" ، أهرامات الجيزة في مصر، وتمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو، وسور الصين العظيم، متحف الأرميتاج في روسيا، ومدينة البتراء في الأردن.

وبمناسبة الذكرى السنوية ال70 للمنظمة، نظمت الأمم المتحدة مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة تحت عنوان " أمم متحدة قوية – عالم أفضل".

وتشمل هذه الفعاليات حفلا أقيم في سان فرانسيسكو في يونيو/ حزيران لإحياء الذكرى السنوية لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة في تلك المدينة في عام 1945.

وشهد الشهر الماضي صدور كتاب مصور معنون الأمم المتحدة في ذكراها السبعين: إصلاح وتجديد. ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة غنية من الصور للمخطط العام لتجديد مباني المقر في نيويورك وتاريخ المنظمة على مدى السبعين عام، وصمم من قبل المهندسين المعماريين لو كوربوزييه وأوسكار نيماير.

وبالإضافة إلى ذلك يقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك معرض خاص تعرض فيه مجموعة من أشهر الصور والوثائق التاريخية على امتداد تاريخ الأمم المتحدة ابتداء من تأسيسها في سان فرانسيسكو وحتى يومنا الحاضر.