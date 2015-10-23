البث الحي
منوعات

الصين تخفض سعر الفائدة للمرة السادسة منذ نوفمبر

23/10/2015

البنك المركزي الصيني

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، (الجمعة)، للمرة السادسة منذ نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في محاولة جديدة لإعطاء دفعة للاقتصاد المتباطئ .

وقال المركزي الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض المصرفي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 % كما تم خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لأجل عام أيضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50 %.

وخفض البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك للمرة الرابعة هذا العام بواقع 50 نقطة أساس لجميع البنوك ليصل إلى 17.5 % لأكبر مصرف في البلاد.

وقد عزز قرار خفض الفائدة الصينية الآمال بانتعاش اكبر اقتصاد في العالم ما دفع أسعار النفط إلى الاتفاع كما تلقى الخام المزيد من الدعم من تلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس باحتمال الكشف عن مبادرات جديدة لمنطقة اليورو في ديسمبر كانون الأول لتحفيز الاقتصاد ، وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا إلى 48.55 دولار للبرميل.

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)