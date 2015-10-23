الصين تخفض سعر الفائدة للمرة السادسة منذ نوفمبر

البنك المركزي الصيني

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، (الجمعة)، للمرة السادسة منذ نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في محاولة جديدة لإعطاء دفعة للاقتصاد المتباطئ .

وقال المركزي الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض المصرفي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 % كما تم خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لأجل عام أيضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50 %.

وخفض البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك للمرة الرابعة هذا العام بواقع 50 نقطة أساس لجميع البنوك ليصل إلى 17.5 % لأكبر مصرف في البلاد.

وقد عزز قرار خفض الفائدة الصينية الآمال بانتعاش اكبر اقتصاد في العالم ما دفع أسعار النفط إلى الاتفاع كما تلقى الخام المزيد من الدعم من تلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس باحتمال الكشف عن مبادرات جديدة لمنطقة اليورو في ديسمبر كانون الأول لتحفيز الاقتصاد ، وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا إلى 48.55 دولار للبرميل.