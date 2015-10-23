الحكومة اليمنية تطالب بتحقيق أممي في جرائم الحوثيين بتعز

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بموقف قوي إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون وحلفاؤُهم في تعز .



وحمّلت الحكومة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي المسؤولية إزاء التهاون في التعاطي مع جرائم الحوثيين والرئيس المخلوع، التي تؤكد عدم جدية الطرفين في التعاطي مع مساعي المبعوث الأممي لعقد مشاورات بشأن الحل السياسي في اليمن.



وتشير الرسالة إلى ارتكاب قوات الحوثي والرئيس المخلوع مجزرة أمس في تعز، قـُتل فيها أكثر من ثلاثين شخصا وأصيب نحو سبعين آخرين.



كما تحذر من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المدينة جراء الحصار الذي يفرضه الانقلابيون ،هذا و قد لقي أكثر من ستين مسلحا من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح قـُتلوا في تعز، بينهم أربعون لقوا مصرعهم جراء قصف قوات التحالف.

فيما قتل من المقاومة الشعبية ثلاثة عشر من أفرادها وإصابةِ أربعة وستين نتيجة الاشتباكات مع مليشيا الحوثي.

* مرفق فيديو أرشيفي للقاءات مع أهالي حي الضبوعة بمدينة تعز حول تعرضهم للقصف من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح .