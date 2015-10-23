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الجبير: لم نتوصل لإجماع حول المصير السياسي لـ"لأسد"

23/10/2015

 

وزير الخارجيةالسعودي – عادل الجبير

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، (الجمعة) ، إن الدول المشاركة فى اجتماع فيينا لم تصل لأي إجماع فيما يتعلق بالمصير السياسي للرئيس السوري بشار الأسد، وأشار إلى مواصلة المشاورات، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء. 

وجاء تصريح الجبير بعد اجتماع عقد بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية فى فيينا لبحث أفق الحل السياسي للحرب الأهلية السورية. 

من جانبه ، وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاجتماع الرباعي الذي عقد في فيينا بأنه كان " بناء ومثمرا" ، وأنه أثمر أفكارا قد تغير مسار ما يجري في هذا البلد.

 

 

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