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التلغراف البريطانية تصف معاملة اللاجئين في فرنسا بـ "العار"

23/10/2015
لاجئون سوريوين بأوروبا ( أرشيف)

قالت صحيفة التلغراف البريطانية نقلا عن جمعيات إغاثة عالمية إن نظام إسكان اللاجئين السوريين في ألمانيا ألحق العار بفرنسا خصوصاً فيما يتعلق بالظروف المزرية التي يعيشها اللاجئون في المخيمات المؤقتة حول كاليه الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن جمعيات الإغاثة انتقدت بشدة عجز فرنسا طيلة سنوات عن تحسين أوضاع بضعة آلاف من سكان المخيمات المبنية من الصفيح والخيم.

فيما تمكنت ألمانيا من استقبال مئات الآلاف من اللاجئين خلال ما يقل عن عام وتوفير أماكن مناسبة لإيوائهم.

وتشير الصحيفة إلى إقامة السلطات الفرنسية مركز إيواء يوفر وجبات للاجئين مع بعض المرافق الصحية.

إلا أن عددا من المنتقدين يؤكدون أن هذه الإجراءات غير كافية لتلبية احتياجات الآلاف من اللاجئين الذين فر أغلبهم من الحرب في سوريا.

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