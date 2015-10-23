إصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة والضفة

جانب من الاشتباكات

أصيب 16 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات وقعت ( الجمعة) بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بكل من نابلس ورام الله والخليل.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 21 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرتهم شمالي قطاع غزة.

ويشهد شمالي القطاع مواجهات منذ الصباح بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين حيث استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال تعمد إلى إطلاق الغاز بكثافة أثناء محاولات الشباب نقل المصابين بالأعيرة النارية .