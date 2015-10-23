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إسرائيل تسمح للمصلين من "كافة الأعمار" بدخول الأقصى

23/10/2015
مسجد قبة الصخرة بساحة المسجد الأقصى ( أرشيف )

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح للمصلين من كل الأعمار بدخول المسجد الأقصى من أجل صلاة الجمعة وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع.

ويأتي إعلان الشرطة في خضم جهود دبلوماسية دولية لتهدئة أعمال العنف المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والأقصى هو محور هذا التوتر الذي يثير مخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.

وفي الأسابيع الماضية، منعت شرطة الاحتلال دخول المصلين الأصغر سنا كالذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما من دخول الأقصى ثاني القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وبموجب الوضع القائم في الحرم القدسي منذ حرب 1967، يسمح للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت في حين لا يسمح لليهود إلا في أوقات محددة ودون الصلاة فيه.

ويخشى الفلسطينيون من محاولة إسرائيل تغيير هذا الوضع القائم.

 

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