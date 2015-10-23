"أوضاع المنطقة" في اتصال هاتفي لإردوغان مع تميم وسلمان

اردوغان يجري اتصالات هاتفية بأمير قطر والعاهل السعودي

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا ( الجمعة) من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في سوريا.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية ،اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.