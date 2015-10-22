ويكيليكس ينشر رسائل من البريد الإلكتروني لمدير "سي آي إيه"

صورة من الرسائل التي نشرتها ويكيلس من بريد "سي آي إيه"

نشر موقع "ويكيليكس" سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الأربعاء من حساب البريد الإلكتروني الخاص بجون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" عقب ادعاءات من جانب أحد مخترقي شبكة الإنترنت بأنه تمكن من الدخول على هذا الحساب.

ومن بين الوثائق التي تم نشرها خطاب من أحد أعضاء مجلس الشيوخ حول استخدام التعذيب ضد من يشتبه في كونهم "إرهابيين"، واستبيان أعده برينان عندما كان ينظر في شغل منصب بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومذكرة لأوباما حول إيران.

من جانهبا أدانت "سي آي إيه" قرصنة الرسائل الإلكترونية الشخصية لمديره جون برينان. وقالت الوكالة ردا على البيان "ليس هناك أي إشارة إلى أن الوثائق التي نشرت حتى الآن سرية".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" هذا الأسبوع أن قرصان إنترنت في سن المراهقة تواصل مع الصحيفة زاعما أنه تمكن من اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لبرينان، وكذلك حساب بريد إلكتروني خاصا بوزير الأمن الداخلي جيه جونسون.

وقال متحدث باسم "سي آي إيه" الأربعاء إن أسرة برينان وقعت ضحية لجريمة، لكنه لم يقدم معلومات مفصلة.

وذكر المتحدث أن "قرصنة حساب أسرة برينان جريمة، وأسرة برينان هي الضحية". وتابع: "هذا الهجوم هو أمر يمكن أن يحدث لأي شخص وينبغي إدانته".