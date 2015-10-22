ناصر جودة: الحل السياسي مخرج وحيد لأزمة سوريا

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن الحل السياسي الشامل في سوريا هو المخرج الوحيد للأوضاع الحالية في المنطقة ، وأشار إلى مساندة بلاده لكل الجهود المبذولة في هذا السياق .

وقال جودة في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا – إنه لابد من تطوير مقاربة بين دول المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار ، وحول الأوضاع في القدس المحتلة قال جودة، إن الأوضاع الحالية في القدس تفرض على المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره.

من جانبه قال وزير خارجية نيوزيلاندا إن ما يجري في القدس والضفة الغربية يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح ، و أشار إلى ضرورة وقف ما وصفه بأعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقيام قادة الطرفين بممارسة دورهم في الحد من العنف كما دعا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفقا لحل الدولتين.