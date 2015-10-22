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مورغان فريمان .. من منحه تصاريح التصوير في القاهرة؟

21/10/2015

الممثل العالمي – مورجان فريمان

وصل النجم العالمي مورغان فريمان إلى القاهرة، مساء الأحد الماضي، لتصوير مشاهد فيلمه الوثائقي The Story of god، وسط تساؤل من وسائل الإعلام المصرية،  حول مَنْ مَنَحَ "فريمان" تصريحَ التصوير في مِصْرَ؟.

فقد نفى سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية منح النقابة أية تصاريح للنجم الأمريكي بالتصوير في مصر، وأشار إلى أنه من المفترض أن يحصل على هذا التصريح من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، كما نفى تحديد موعد للقائه ( النجم الأمريكي).

أما رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور عبدالستار فتحي ، فأعرب عن نيته مخاطبة جهاز الأمن الوطني بسبب تواجد النجم الأمريكي مورغان فريمان بمصر، وتصويره لفيلم وثائقي دون الحصول على تصريح من الرقابة.

وأشار إلى أنه فور إعطاء الرقابة تصريح تصوير لأي فيلم أجنبي يصاحب فريق عمل الفيلم رقيب يحضر كواليس التصوير الخاصة بالفيلم، وفي حالة اكتشافه أي تجاوز أو تناول للذات الإلهية يتم إبلاغ الرقابة، ومن ثم تقوم بوقف التصوير فورًا.

السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أكد حصول النجم الأمريكي وقناة "ناشيونال جيوغرافيك" على تصريح لتصوير فيلم وثائقي منذ ما يقرب من 4 أشهر، ومنح التصريح بعد موافقة "الجهات السيادية".

وقال عبد الصادق إن زيارة مورغان فريمان إلى مصر يتم استغلالها لتنشيط السياحة، ولكن بصورة غير رسمية، لاسيما وأن الممثل يرفض تواجد الصحافة والإعلام في أماكن تصوير الفيلم.

 

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