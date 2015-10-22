موجابي يحصل على جائزة "كونفوشيوس" للسلام

رئيس زيمبابوي – روبرت موجابي

حصل روبرت موجابى رئيس زيمبابوى على جائزة كونفوشيوس للسلام الصينية والتى تعادل جائزة نوبل للسلام، وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن القائمين على الجائزة قرروا منحها لموجابى تقديرا "لقيادته الوطنية والخدمات التى قدمها للقارة الافريقية بأسرها" .

كانت جائزة كونفوشيوس – التى تمنحها لجنة صينية غير حكومية – قد حصل عليها فى الماضى كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكوبى المخضرم فيدل كاسترو قبل أن يفوز بها موجابى البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم زيمبابوى منذ 35 عاما ويعتبر واحدا من أبرز القادة الأفارقة المنتقدين للغرب .

يذكر أن زيمبابوي تعد من أكبر الدول على الإطلاق التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم حيث أعلنت حكومتها مؤخرا أن مالكي الدولار المحلي، الذي تم تعليق العمل به منذ سنوات، بإمكانهم تحويل أرصدتهم إلى دولار أمريكي، بحيث يساوي الأخير 35 مليون مليار (كوادريليون) دولار زيمبابوي ، بعدما بلغت قيمة السنت الأمريكي الواحد نحو 500 مليار دولار زيمبابوي في عام 2008.