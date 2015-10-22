البث الحي
منوعات

موجابي يحصل على جائزة "كونفوشيوس" للسلام

22/10/2015

رئيس زيمبابوي – روبرت موجابي

حصل روبرت موجابى رئيس زيمبابوى على جائزة  كونفوشيوس  للسلام الصينية والتى تعادل جائزة نوبل للسلام، وذكرت شبكة  فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن القائمين على الجائزة  قرروا منحها لموجابى تقديرا  "لقيادته الوطنية والخدمات التى قدمها للقارة الافريقية بأسرها" .

كانت جائزة كونفوشيوس – التى تمنحها لجنة صينية غير حكومية – قد حصل عليها فى الماضى كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم  الكوبى المخضرم فيدل كاسترو  قبل أن يفوز بها موجابى البالغ من العمر  91 عاما  والذي يحكم زيمبابوى منذ 35 عاما ويعتبر واحدا من أبرز القادة الأفارقة المنتقدين للغرب . 

يذكر أن زيمبابوي تعد من أكبر الدول على الإطلاق التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم حيث أعلنت حكومتها مؤخرا أن مالكي الدولار المحلي، الذي تم تعليق العمل به منذ سنوات، بإمكانهم تحويل أرصدتهم إلى دولار أمريكي، بحيث يساوي الأخير 35 مليون مليار (كوادريليون) دولار زيمبابوي ، بعدما بلغت قيمة السنت الأمريكي الواحد نحو 500 مليار دولار زيمبابوي في عام 2008.

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط