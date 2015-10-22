مستشارة أسرية: الخطوبة ليست ضرورة

برنامج ساعة صباح

قالت هادية بكر المستشارة الأسرية بمركز الاستشارات العائلية بالدوحة إنه يجب عقد القران بين المقلبين على الزواج، وتخطى مرحلة الخطوبة، للجلوس والتعارف ومناقشة أمور الحياة بحرية مع ببعضهم.

وأوضحت بكر، خلال مشاركاتها فى برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر, أن الارتباط ليس تعارفا فقط؛ ولكنه مسؤولية تساعد على قيام حياة زوجية عن طريق تحديد الواجبات لإنجاح تلك الحياة.

وقالت المستشارة الأسرية, إن الخطبة هى المرحلة الأولى لدخول طرفين مرحلة الزواج لبدء علاقة مقدسة قائمة على بعد ديني واجتماعي ونفسي.

ورأت المستشارةالأسرية أن فترة الخطبة غير ضرورية ولا تعترف بها بعض المجتمعات. وأشارت إلى أنه عندما يتقى الزوج الله فى الزوجة والعكس، تكون الحياة الأسرية والزوجية سعيدة ومثمرة وقائمة على حب وود وتراحم .

بدوره، قال الدكتور أحمد المحمدي استاذ الدعوة والثقافة الإسلامية إن الزواج في الإسلام له قدسية، لقوله تعالى في كتابه الحكيم" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

وأوضح المحمدي أن العلماء عرفوا الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج من المرأة على شروط بلا مانع شرعي.

وعن رؤية الخطيب لخطيبته أشار استاذ الدعوة والثقافة الإسلامية إلى اختلاف العلماء فمنهم من رأى أنه يجوز للرجل رؤية خطيبته أثناء الخطبه ومنهم من رأي أنه لايجوز للرجل رؤية المراة أو الخلوة بها أو الجلوس معها منفردا أو الخروج معها .

وفي الوقت نفسه، قال المحمدي إنه من حق الرجل أن يرى خطيبته بوجود الأسرة، ونفس الحق للمرأة, مشيرا إلى أنه يجب على الرجل أن يحتكم لكتاب الله وسنة رسوله أثناء تقدمه لخطبة المرأة؛ وليس العادات والتقاليد المجتمعية.