محكمة مصرية تحظر حركة بداية المعارضة للسيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ أرشيف

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر حركة بداية ومصادرة أموالها و مقراتها.

وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه إن حركة بداية ليس لها أي سند قانوني؛ فهي ليست جمعية أو حزبا، فضلا عن دعمها لجماعة الإخوان على حد ما جاء بالدعوى.

وأضاف فرحات أن الحركة تنفي عن متهمي عرب شركس تهمة "الإرهاب"، مشيرا إلى أن شريف دياب ـ مسئول التواصل السياسي ـ يهاجم الجيش المصري ويصفه بالعسكر فضلا عن تعاطفه مع جماعة الإخوان، بحسب الدعوى.

وأكد أن دياب له تصريحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتهم فيها الجيش المصري بقتل ألتراس أهلاوي، والوايت نايتس، وشهداء الثورة.

يذكر أن حركة بداية كانت تنوي جمع توقيعات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بالتخلي عن السلطة.