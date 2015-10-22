البث الحي
منوعات

محكمة مصرية تحظر حركة بداية المعارضة للسيسي

22/10/2015
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ أرشيف

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر حركة بداية ومصادرة  أموالها و مقراتها.

وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه إن حركة بداية ليس لها أي سند قانوني؛ فهي ليست جمعية أو حزبا،  فضلا عن دعمها لجماعة الإخوان على حد ما جاء بالدعوى.

وأضاف فرحات أن الحركة تنفي عن متهمي عرب شركس تهمة "الإرهاب"، مشيرا إلى أن شريف دياب ـ مسئول التواصل السياسي ـ يهاجم الجيش المصري ويصفه بالعسكر فضلا عن تعاطفه مع جماعة الإخوان، بحسب الدعوى.

وأكد أن دياب له تصريحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتهم فيها الجيش المصري بقتل ألتراس أهلاوي، والوايت نايتس، وشهداء الثورة.

يذكر أن حركة بداية كانت تنوي جمع توقيعات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بالتخلي عن السلطة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط