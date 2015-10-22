كيري يطالب بوقف العنف خلال لقائه نتنياهو في برلين

طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الخميس بـ"وقف كل أعمال العنف" المستمرة منذ ثلاثة أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد وصفه.

وأضاف كيري -في مستهل لقائه في برلين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو- أنه لابد من وضع حد لكل أعمال التحريض والعنف، وإيجاد سبيل يفضي إلى عملية أكبر.

وأشار كيري إلى أنه تحدث إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحا أن جميع الأطراف تريد التهدئة والوصول إلى وقف للعنف.

من جانبه قال نتنياهو إن "موجة الهجمات نتيجة مباشرة لتحريض صادر عن حماس والحركة الاسلامية في إسرائيل وكذلك، مع الأسف، عن الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس والسلطة الفلسطينية" على حد تعبيره.