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كلينتون: أتحمل مسؤولية هجوم بنغازي 2012

22/10/2015

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،هيلاري كلينتون، إنها تتحمل مسئولية الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012 والذي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين. 

وأمام لجنة استماع مشكلة من أعضاء بالكونغرس، أشارت كلينتون إلى أنها تقدمت بمقترحات إصلاحية لحماية الفريق الدبلوماسي في أعقاب وقوع الهجوم، وذلك من خلال موقعها في ذلك الوقت كوزيرة للخارجية. 

وأضافت كلينتون أنها أطلقت إصلاحات من أجل حماية أفضل للأمريكيين في هذا المجال وللمساعدة على الحد من فرصة وقوع مأساة مماثلة في المستقبل. من جانبه قال رئيس اللجنة تري جودي إن الإدارة الأمريكية مدينة للضحايا بالحقيقة. 

يذكر أنه سبق وقام مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء سبعة تحقيقات في هذا الهجوم الذي استهدف مجمعا أمريكيا في مدينة بنغازي الليبية في الحادي عشر من سبتمبر عام 2012 .

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