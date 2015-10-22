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فيديو.. نائب عربي يطرد وزيراً إسرائيلياً من الكنيست

22/10/2015

في واقعة جديدة ومثيرة لأول مرة في تاريخ الكنيست الإسرائيلي، أظهر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، طرد النائب العربي أحمد الطيبي أمس (الأربعاء) لوزير إسرائيلي من القاعة بعد اتهامه له بالمسؤولية عن سفك الدماء في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال جلسة حول القدس أدارها النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو لجنة القدس في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي؛ حيث شرع وزير الهجرة الإسرائيلي "زيئيف ألكين" بالتهجم والتحريض على النائب بقوله: "أنت شخصياً مسؤول عن سفك الدماء في شوارع إسرائيل وعليك ألا تنام في الليل".

واعتبرها الطيبي أقوال تحريض، وطالبه بالتراجع عنها؛ لكن الوزير رفض التراجع عن أقواله، ما دفع الطيبي إلى توجيه الأوامر بإنزاله.

وقال النائب الطيبي: "سلوكك خطير وتحريض دموي أنا وزملائي نتعرض لتحريض ودعوات بالقتل وأنت كوزير تساهم في ذلك". وأضاف الطيبي: "أنا الآن سيد الموقف ورئيس الجلسة وانا الذي أقرر.. انزل فوراً".

وقد استخدم الطِيبي صلاحياته كرئيس للكنيست بالإنابة لإنزال ألكين من على المنبر وطرده من قاعة الاجتماعات، بعد أن واصل كيل التهم للنواب العرب.

ووصل الحراس وانزلوا الوزير من المنصة، وبعد أن نزل استمر ألكين في توجيه التهم، ما دفع النائب الطيبي إلى إخراجه من قاعة الكنيست نهائياً.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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