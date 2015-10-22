فيديو.. شهيد وجريح برصاص قوات الاحتلال غربي القدس

قال مراسل الجزيرة إن شابا فلسطينيا استشهد صباح اليوم برصاص قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بعد محاولة طعن اسرائيلي في مدينة "بيت شيميش" غرب القدس المحتلة.

وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على الشابين محمود غنيمات ومقداد من بلدة "صوريف" شمال مدينة الخليل بسبب محاولة طعن اسرائيلي.

وتضاربت الأنباء الواردة من المواقع العبرية؛ حيث أفاد بعضهم أن الشابين كانا ينويان الصعود إلى حافلة ركاب بينما زعمت مواقع أخرى أن الشابين كانا في طريقهما للدخول إلى كنيس لتنفيذ عملية طعن ضد الإسرائيليين.