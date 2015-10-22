صور ..عائلات كورية فرقتها الحرب تلتقي بعد 65 عاما

لحظات الوداع بين العائلات

قضى نحو 400 كوري جنوبي صباح اليوم اللحظات الأخيرة مع ذويهم من كوريا الشمالية، في منتجع جبل الماس في جنوب شرق كوريا الشمالية.

الابتسامات والدموع سيطرت على الساعتين الأخيرتين من اليوم الثالث والأخير من اللقاء التاريخي الذي جمع بين أقارب لم يروا بعضهم منذ أكثر من ستة عقود. فمعظم ممن انفصلوا عن أهاليهم وصلوا لـ80 و90 سنة دون أن يقابلوا أزواجهم و أولادهم.

لمُّ الشمل لم يدم طويلا لكنه أعطى الأمل لتلك الأسر التي عانت جراء الانقسام السياسي الطويل في شبه الجزيرة الكورية في أن تجتمع الكوريتان مجددا. مئات الآلاف من الكوريين يأملون اجتياز الحدود لرؤية أقاربهم، لكن البلدين لم يمكّنا سوى البعض من ذلك من خلال الاتفاق التاريخي المبرم بينهما سنة 2000.

لحظات الوداع بين العائلات

وتدعو كوريا الجنوبية مراراً وتكراراً إلى مزيد من لقاءات لمّ الشمل، والتي تعد مؤشراً على تطور العلاقات بين البلدين. لكنه نظراً للتوترات السياسية التي لا تنتهي بين البلدين, سمح فقط لعدد من الكوريين للمشاركة في جولات لم الشمل .

بعض الأسر الكورية لم تلتق منذ 65 عاما

وتختار كوريا الجنوبية المرشحين للمّ الشمل عن طريق القرعة، في حين تمنح كوريا الشمالية الأولوية للناس الموالين للحكومة.