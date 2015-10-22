شاهد ردود أفعال الكويتيين على قرار إيقاف اتحاد الكرة

توالت ردود الأفعال في الشارع الكويتي عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" بإيقاف الاتحاد الكويتي للعبة وحظر مشاركة المنتخب الوطني والأندية في المنافسات الدولية لأجل غير مسمى بدعوى تدخل الدولة.

كانت الفيفا قد أمهلت الكويت حتى يوم 15 أكتوبر الحالي للعدول عن تعديلات مثيرة للجدل في قانون مستحدث للرياضة رأت الفيفا أنها تهدد استقلالية الاتحاد الكويتي للعبة.

يذكر أن المنتخب الكويتي يشارك في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، كما أن فريقي القادسية والكويت ينافسان في كأس الاتحاد الآسيوي.

بدورها كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين بما يتوافق مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية، مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي مهددة بإيقاف الكويت ما لم تستجب الدولة الخليجية بحلول يوم 27 أكتوبر الجاري.