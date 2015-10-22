ذكور الروبيان.. استثمار، ومقاومة للبلهارسيا، وعلاج للأسنان

دراسة: تغيير جنس إناث الروبيان تزيد من انتاجيته 60 بالمئة

توصل العلماء إلى أن حقن إناث الروبيان "الجمبري" لتنتج ذكورا فقط يتيح إمكانية زيادة إنتاجه بمعدل أكبر وأسرع من الإناث بما يقارب 60 في المئة .

ويشير العلماء في جامعة بن غوريون في إسرائيل إلى أن هذه التقنية تتضمن حقن إناث الجمبري بحرص شديد بجزيء يعمل على إبطال مفعول جين معين الأمر الذي يسفر في النهاية عن تغيير جنس إناث الجمبري وضمان أن يفقس جميع البيض ذكورا، وهو ما يسبب تغيير الجنس في الجيل الذي تم حقنه بالجزيء سابق الذكر فيما لا يؤثر على النسل التالي.

ويشير العلماء إلى أن هذه الابحاث أوجدت سبيلا جديدا لمكافحة البلهارسيا في أفريقيا، حيث يعد الروبيان( الجمبري) من المفترسات الطبيعية للحلزون (العائل الوسيط للبلهارسيا) ، كما أنه تم اكتشف في الآونة الأخيرة أن أسنان الجمبري تحتوي على طبقة المينا على الرغم من أن هذه الأبحاث لاتزال في أطوارها الأولى إلا انه يمكن الاستفادة منها في مجال طب الأسنان.