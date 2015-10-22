جاستن ترودو .. من تدريس الفرنسية إلى رئاسة الحكومة الكندية

رئيس الحكومة الكندية الجديد جاستين ترودو (رويترز)

شغل الرئيس الجديد للحكومة الكندية جاستين ترودو ،الذي ولد عام 1971، عدة مناصب سياسية، وحصل على درجات علمية رفيعة المستوى أهلته لرئاسة الحكومة، إليكم أبرز محطات حياته. يتبع

ولد ترودو في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1971 هو سياسي كندي وزعيم الحزب الليبرالي الكندي. ترودو هو الأبن البكر لبيير ترودو، رئيس الوزراء الكندي السابق.

حصل ترودوعلى درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة مكغيل، ودرجة بكالوريوس في التربية من جامعة كولومبيا البريطانية.

عمل مدرسا للغة الفرنسية والرياضيات في أكاديمية ويست بوينت رمادي، وفي مدرسة السير ونستون تشرشل الثانوية في فانكوفر، كولومبيا البريطانية.

منذ عام 2002 إلى عام 2004، درس الهندسة في جامعة مونتريال.

في عام 2007، تألق ترودو في جزئي مسلسل سي بي سي "الحرب العظمى"، والتي سلطت الضوء على مشاركة كندا في الحرب العالمية الأولى.

تقمص ترودو دور تالبوت ميرسر بابينو، الذي قتل في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1917، خلال معركة باشنديل.

واقترن جاستين بزوجته صوفي غريغوار، الصحفية التلفزيونية والإذاعية من أهالي ولاية "كيبيك" الناطقة بالفرنسية، في عام 2004، وله منها 3 اطفال.

انتخب عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية من بابينو في عام 2008، وأعيد انتخابه عام 2011.

وفي 14 أبريل/نيسان 2013، إنتخب ترودو لزعامة الحزب الليبرالي الكندي.

وبعد اعتذاره مرات عديدة عن الترشح لزعامة الحزب الليبرالي أعلن ترودو عام 2012 نيته الترشح. وخلال الحملة الانتخابية، اتهمه خصومه بالافتقار للخبرة والمواقف السياسية الواضحة – وهي نفس التهم التي وجهت له في الحملة الانتخابية الأخيرة – ولكنه فاز فوزا ساحقا بزعامة الحزب الليبرالي عام 2013.

ماذا يعني فوز ترودو لكندا ؟

يريد ترودو زيادة الضرائب المفروضة على الكنديين الذين يتجاوز دخلهم 200 ألف دولار سنويا، وخفضها بالنسبة لأفراد الطبقة الوسطى.

كما ألزم نفسه بشرعنة استخدام مخدر الماريوانا، كما يريد مضاعفة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.

لماذا فرح المسلمون في كندا بانتخابت "ترودو"؟

تعهد رئيس الوزراء الجديد بتجنب الخوض في السياسات المجتمعية التي اتبعها سلفه المحافظ ستيفن هاربر، كحظر ارتداء النقاب الإسلامي. وقال ترودو إن ارتداء النقاب لأغراض دينية حق أساسي للكنديات.

وقد ذكر هذا(جاستين ترودو ) في خطابه عشية فوزه في الانتخابات حول حرية الاديان والتعددية و روى قصة المرأة التي ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أنه أثناء الحملة الانتخابية وصلت المرأة من بين الزحام في "سانت كاترين اونتاريو" لتلتقط صوره معه وقالت له شيئا لن ينساه " قالت إنها ستنتخبه من أجل أن يأتي يوم يكون لهذه لطفلتها حرية الاختيار وأن تكفل الحكومة لها هذه الحرية" .

وأشار ترودو إلى أن إجابته كانت "أنت والمواطنين الكنديين اخترت حكومة تؤمن بعمق بالتعددية في هذا البلد، وكندا هي كندا لجميع الكنديين"

وأعلن ترودو أن حكومته ستوقف الضربات الجوية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية .

تجدر الإشارة إلى أن ترودو كان معارضاً لقرار إرسال طائرات بلاده للمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة، وهو القرار الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وفي مارس/آذار الماضي مدد البرلمان الكندي هذه المهمة حتى مارس/آذار 2016، وفي الجلسة البرلمانية قال ترودو حينها إنّ هذه المهمة تتعارض مع المبادئ الوطنية لكندا، وإذا أرادت كندا فعل شيء فعليها أن تجلب اللاجئين من تركيا ولبنان والأردن إلى كندا، أو تقدم لهم المزيد من الدعم.