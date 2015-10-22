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بوتين: يجب التحاور مع المعارضة بسوريا والأسد مستعد

22/10/2015

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أمر رحيل الأسد يعود إلى الشعب السوري من خلال انتخابات تتسم بالشفافية، وإنه على النظام السوري إقامة حوار مع قوى المعارضة وأعرب عن استعداد بشار الأسد لهذا الحوار.

وأكد فلاديمير بوتين أن القوة العسكرية ستظل دائما أداة ضمن السياسة الدولية ، وأشار إلى أن التدخل الروسي في سوريا جاء بطلب من دمشق.

وأضاف بوتين في كلمته أمام منتدي "فالداي" بمنتجع سوتشي الروسي، أنه على الأسرة الدولية إدراك أن ما تتعامل معه روسيا في الشرق الأوسط هو عدو يقوض أسس السلام الإنساني.

وانتقد الرئيس الروسي قيام الولايات المتحدة ودول غربية بتوصيل أسلحة إلى يد المعارضة السورية وقال إنها في نهاية المطاف تصل إلى يد أعضاء تنظيم الدولة.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن تؤثر العمليات العسكرية الروسية في سوريا في دعم ما وصفه بـ "النظام الشرعي" و درأ الإرهاب عن سوريا والمنطقة والعالم بما في ذلك روسيا نفسها . ودعا بوتين إلى التعاون في مواجهة الإرهاب ومكافحته وأشار إلى ضرورة أن تعتمد أساليب مكافحة الإرهاب على قواعد القانون الدولي.

         

المصدر : الجزيرة مباشر
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