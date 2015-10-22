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بالصور .. "على متن اليقطين" مسابقة غريبة للتجديف بأمريكا

22/10/2015
التجديف على متن اليقطين-Canoe Kayak

"على متن اليقطين" .. مسابقة غريبة من نوعها للتجديف بمدينة "توالاتين" الأمريكية.

المسابقة جاذبة جداً للزوار والسياح، ويتنافس المشاركون فيها بالتجديف على متن قوارب من ثمار القرع العسلى العملاقة أو "اليقطين"، ويتم التسجيل في المسابقة عبر موقع Utah Giant Pumpkin Growers.

وبحسب مجلة Canoe kayak فإن كل مشارك يختار في المسابقة في عامها الـ12 ثمرة قرع عسلى ضخمة ليحولها إلى قارب له، وتتألف المسابقة من 4 مراحل.

ويؤكد بعض المشاركين في المسابقة أن قيادة "يقطينة عائمة" أمر بالغ التعقيد لأنها بسبب شكلها المكوّر يمكن ان تنقلب في أي لحظة، فضلاً عن الإرهاق والتعب الناتجين عن التجديف.

يذكر أن مزارعا أمريكيا من ولاية كاليفورنيا فاز بجائرة أضخم يقطينة لهذا العام، وقد بلغ وزنها 893 كيلو غراماً.
 

 
 

 

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