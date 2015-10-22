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البنتاغون: مقتل جندي أمريكي أثناء تحرير رهائن بالعراق

22/10/2015

القوات الأمريكية تحرر رهائن بالعراق – ارشيف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل جندي أمريكي خلال عملية إنقاذ رهائن في شمال العراق الليلة الماضية، نفذتها قوات أمريكية خاصة "بعد تلقي معلومات بأن رهائن يواجهون إعداما جماعيا وشيكا" على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن عملية إنقاذ الرهائن  أسفرت عن تحرير 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من قوات الأمن العراقية ، فيما قتل جندي أمريكي. 

وقال بيان صادر عن البنتاغون إن هذه العملية بدأت "بعد تلقي معلومات  بأن الرهائن يواجهون إعداما جماعيا وشيكا" على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة حيث تم اعتقال خمسة من أعضاء التنظيم فيما قتل "عدد" آخر لم يتم تحديده في البيان.

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