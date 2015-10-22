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الأمن المصري يعتقل حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان

22/10/2015

القيادي بجماعة الإخوان / حسن مالك

اعتقلت قوات الأمن المصرية، اليوم الخميس، رجل الأعمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حسن مالك بعد مداهمة منزله.

وقالت زوجة القيادي بالجماعة، جيهان عليوة، إن قوات الأمن داهمت منزلهم عصر اليوم بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة وألقت القبض على زوجها واقتادته إلى مكان مجهول.

وأضافت عليوة في تصريحات هاتفية لـ "الجزيرة مباشر" أن عشرات من عناصر الأمن الملثمين قاموا بتفتيش المنزل لأكثر من 3 ساعات وتكسير بعض محتوياته.

وحمّلت زوجة مالك السلطات المصرية المسؤولية عن حياته وطالبت بالإفصاح عن مكان احتجازه، مشيرة إلى أن زوجها يعاني من مشاكل صحية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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