نقل مساعدي مرسي للتأديب في سجن العقرب

أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي

اشتكت أسر المحبوسين في سجن العقرب من تدهور أوضاعهم داخل السجن، حيث قامت إدارة السجن أمس الثلاثاء بتفتيش الزنازين وتجريدها من أي أدوات معيشية يستخدمها السجناء، كما نقلت 4 سجناء من معاوني الرئيس المعزول محمد مرسي للتأديب، منهم أمين الصيرفي المستشار برئاسة الجمهورية السابق والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والدكتور أحمد عبد العاطي سكرتير رئيس الجمهورية السابق.

وقامت إدارة السجن أيضا بالاستيلاء على تصاريح الزيارة من أسر السجناء على مدى اليومين الماضيين، ومنعتهم من الزيارة، واستخدمت الكلاب البوليسية لتخويفهم وإجبارهم على الانصراف.