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ميركل: سنواصل العمل على حماية إسرائيل

21/10/2015

قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إن بلادها ستواصل العمل على حماية إسرائيل "بسبب تواجدها في بيئة صعبة" على حد قولها.

ودعت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مفاوضات لوقف العنف يطلقها الإسرائيليون والفلسطينيون، كما طالبت الأطراف الدولية بالمشاركة في تهدئة التوتر بالشرق الأوسط.

وردا على تصريحات سابقة لنتنياهو بشأن المحرقة، قالت ميركل "لن نغير نظرتنا للتاريخ والنازيون يتحملون المسئولية عن المحرقة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترغب في السلام القائم على الاعتراف المتبادل.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن بالمسجد الأقصى، كما تحافظ على قدسية المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدسة.

واتهم نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحريض على العنف، محملا إياه مسئولية ما يحدث من توترات.

وقال نتنياهو إنه طلب من المسئولين الروس الحرص على عدم وصول أسلحة فتاكة إلى حزب الله، مؤكدا صعوبة التنبؤ بما سيسفر عنه التدخل الروسي في سوريا في الوقت الراهن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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