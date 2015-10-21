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مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 112 في 122 هجوما منذ مطلع أكتوبر

21/10/2015

أحد الهجمات التي نفذها الفلسطينيون (الأناضول)
 

أعلنت مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أن 10 إسرائيليين قتلوا، وأُصيب 112 آخرون، في 122 هجوما، نفذها فلسطينيون منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت "نجمة داود"، وهي مؤسسة رسمية تقدم خدمات الإسعافات للإسرائيليين، في تقرير مكتوب إن الحالة الصحية لـ"11″، من المصابين خطيرة، و"17″، متوسطة، و"84" حالتهم طفيفة.

ولا تشمل هذه الإحصائية إصابة مجندة إسرائيلية بحالة خطيرة اليوم الاربعاء، بعد إصابتها بعملية طعن وسط الضفة الغربية، حسبما قالت الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت "نجمة داود الحمراء"، أنها قدمت العلاج لـ "64"، اسرائيليا عانوا من الصدمة النفسية نتيجة الهجمات.

وأشارت إلى أن الهجمات الفلسطينية انقسمت إلى "3" أنواع، وهي الطعن، وإطلاق النار والدهس.

وفي المقابل، تقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن 50 فلسطينيا قتلوا خلال ذات الفترة، من بينهم أشخاص تقول إسرائيل إنهم نفذوا هجمات ضد إسرائيليين.

وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

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