البث الحي
منوعات

مصر.. 26.56% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

21/10/2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الأربعاء أن نسبة الإقبال على المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بلغت 26.56 في المائة وهو ما يؤكد تقديرات بضعف المشاركة بين الناخبين المصريين.

وقال المستشار أيمن عباس، ئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن قائمة "في حب مصر" فازت في دوائر شمال ووسط وجنوب الصعيد وفي غرب الدلتا.

وأضاف عباس أن المرحلة الأولى شملت خروقات ضئيلة، وأن بعثة الاتحاد الأفريقي أشادت بالعملية الانتخابية.

وأوضح عباس أن 6 منظمات حكومية و5 غير حكومية شاركت في مراقبة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، كما اشتملت المنافسة على 226 مقعدا للفردي و60 مقعدا للقائمة.

وأجريت الانتخابات لاختيار أول برلمان لمصر في ثلاث سنوات يومي الأحد والاثنين وسط توقعات واسعة بأن المجلس الجديد ستهيمن عليه شخصيات من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)