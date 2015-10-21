مصر.. 26.56% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الأربعاء أن نسبة الإقبال على المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بلغت 26.56 في المائة وهو ما يؤكد تقديرات بضعف المشاركة بين الناخبين المصريين.

وقال المستشار أيمن عباس، ئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن قائمة "في حب مصر" فازت في دوائر شمال ووسط وجنوب الصعيد وفي غرب الدلتا.

وأضاف عباس أن المرحلة الأولى شملت خروقات ضئيلة، وأن بعثة الاتحاد الأفريقي أشادت بالعملية الانتخابية.

وأوضح عباس أن 6 منظمات حكومية و5 غير حكومية شاركت في مراقبة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، كما اشتملت المنافسة على 226 مقعدا للفردي و60 مقعدا للقائمة.

وأجريت الانتخابات لاختيار أول برلمان لمصر في ثلاث سنوات يومي الأحد والاثنين وسط توقعات واسعة بأن المجلس الجديد ستهيمن عليه شخصيات من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.