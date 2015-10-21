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مشعل: الانتفاضة الفلسطينية مثل نضال جنوب أفريقيا ضد العنصرية

21/10/2015

شبه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بنضال شعب جنوب أفريقيا ضد سياسات التمييز العنصري.

وأضاف مشعل خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمدينة "بريتوريا" في جنوب إفريقيا، أن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يتوقفا حتى يتم إنهاء الاحتلال للأرض والمقدسات.

ودعا مشعل إلى محاكمة قادة الاحتلال والمستوطنات في محكمة الجنايات الدولية بتهم قتل الأطفال، داعيا قيادات حركة فتح وكل القوى الفلسطينية للاجتماع والتوحد تحت قيادة واحدة لهذه الانتفاضة.

وطالب مشعل بضرورة إنهاء معاناة غزة وإخراجها من الحصار المستمر منذ 9 سنوات، مضيفا "الأقصى لنا ولا حق لليهود فيه والقدس أرضنا وعاصمتنا وسنضحي من أجل استرجاع حقوقنا".

ودعا مشعل السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم، ووقف ضخ السلطات المصرية للمياه على الحدود.

وأكد مشعل أن حماس لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري ولا لأي بلد آخر، مضيفا "لدينا عدو واحد هو الاحتلال".

وتابع "إذا أرادت المجموعة الدولية إنهاء الصراع فلا بد من تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".

وأكد مشعل أن استراتيجية حماس هي مقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة بما فيها المقاومة المسلحة، وفي الوقت نفسه فإن معظم ضحايا الحرب الأخيرة على غزة كانوا من الأطفال والنساء، بينما معظم القتلى الإسرائيليين كانوا جنودا.

ووصف مشعل الاحتلال الإسرائيلي ب"العنصري" وأنه "شكل التعصب الأكثر تطرفا في عالمنا المعاصر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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