مارسيل مُغرِّداً للطيبي: إني استعضت بفلسطين عن العالم

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في الأيام الاخيرة، وفي ظل بزوغ انتفاضة فلسطين الثالثة، حوارا دار بين أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي، والفنان اللبناني المدافع عن للقضية الفلسطينية مارسيل خليفة.

وبدأ الحوار بينهما عندما غرد خليفة للطيبي على صفحته بـ"تويتر" رسالة يوجهها له ويحمّله إياها لفلسطين والشعب الفلسطيني، وفيها يقول:

"إلى الصديق (أحمد العربي) أحمد الطيبي .. لن أقول لك مرّة أخرى كم أحب فلسطين ولكن أقول "إني استعضت بفلسطين عن العالم".

وتابع: "فلسطين امنحيني وهج عينيك ليكون وطني الوحيد ضد أوطان البشر"، وأرفق رسالته بتسجيل مميز لقصيدة "أحمد العربي" للشاعر الكبير محمود درويش، مُغناة في حفل ضخم.

وجاء رد النائب أحمد الطيبي في رسالة مصوّرة سجلها له على مقطع فيديو قائلاً :

"العظيم مارسيل .. أنت زرعت فينا حب الأوطان، وسقيت بمائك العذب كل أزهار البلد .. إيقاعك موسيقى لأحجار فلسطين .. وكلماتك عبق لزنبقة جبال الجليل".

وتابع: "نحبك مارسيل .. نحبك من القدس إلى بيروت .. من غزة إلى الجنوب .. من الطيبة وسخنين إلى بعلبك وصنين .. كلنا أحمد العربي .. واحنا صحاب البلد !".

صورة تجمع بين أحمد الطيبي ومارسيل خليفة

فتابع مارسيل خليفة بالرد على رسالة الطيبي:

"الصديق أحمد الطيبي، يا أحمد العربي .. عندما رأيتك وكنت أراقب ما يحدث في فلسطين على الشاشة الصغيرة ارتحلت إليك مثلما يرتحل شعب إلى أرض بكر ليوقظها، ويرتبط فيها بكل تفاصيل العلاقات القلبية".

وتابع: "لقد حضرتَ كالخلاص وكما كنت دائماً واحببناكَ حبّاً خانقاً، انفجرنا معك عندما انفجرت من معقلك من معتقلك وصفعتَ وجوهَهم الهاربة ، ضربتَهم كالصاعقة".

وأردف مارسيل قائلاً: "لقد خرجتَ من الكلمة وقفتَ في الجمر من أجل شعبك من أجل أرضك، خرجت من الليل، اندلعت فلسطين للفلسطينيين".

وأكمل: "نعم يا صديقي .. فلسطين هي خزان للقوى العربية الحيّة وللأحلام العربيّة وللتيّارات الثوريّة المتطلعة إلى مستقبل يبنى فيه العالم العربي من أجل الإنسان العربي, وتقوم فيه الحركة على أشلاء السكون والتقدمية محل الرجعيّة, والديمقراطية الحقيقية محل الحكم البوليسي والحكم القبلي والتفاعل والفعل محل الانفعال والخضوع".

وقال مارسيل: "دائماً كنّا وسنبقى مع فلسطين.. والبارحة يا أحمد العربي يا أحمد الطيبي قتلتَ الخوف وكان صوتك عالياً وتكلمتَ باسمنا، هززت شجرةَ كرامتنا وانتفضتَ على ذل المحتل .. لك من قلب الجبل اللبناني أجمل تحية .. ولقلبِ فلسطين كل الحب…".

والجدير بالذكر أن هناك صداقة حميمة تربط الطيبي وخليفة منذ سنوات عديدة كان أحد أعمدتها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.