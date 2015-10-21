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ليون .. الحل السياسي هو البديل في ليبيا

21/10/2015

 
مبعوث الأمم المتحدة لليبيا

 قال"بيرناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحدة لليبيا إن الحل السياسي هو البديل الوحيد الفاعل للأزمة الليبية,  مشيرا إلى أن الحورالليبي امتد طويلا أملا في مشاركة كل الأطراف فيه.

 وأشار ليون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في  تونس إلى أن الأمم المتحدة ليست من يقترح أسماء أعضاء حكومة الوفاق , وإنما من يقترح الأسماء هم الأطراف الليبيون أنفسهم.

 وأضاف قائلا " ينبغى أن نتضامن مع السكان في ليبيا .أنا لا أتخذ أي قرارات وإنما أطراف الحوار الليبي . لدينا دعم دولى لاسابق له من أجل حل الأزمة الليبية ".

 وأكد ليون على استمرارالمحادثات بشأن الأزمة الليبية وعقد اجتماعات شديدة الأهمية فى الأيام القليلة القادمة, لافتا إلى أن الحوار الليبي سيظل ليبيا خالصا دون تدخلات, كما أكد على أهمية دعم الأسرة الدولية للحوار.

 على صعيد ذي صلة  قال المبعوث إن الأسرة الدولية لن تعترف بأي قرار أحادي من الأطراف الليبية, مشيرا إلى أنه لايمكن لمجموعة من الأشخاص أن يعرقلوا مسيرة حل الأزمة الليبية.

 وقال ليون "اذا استجبنا لكل مطالب التعديلات على اتفاق الأطراف الليبيه فإننا لن نصل إلى نهاية ومستعدون للاستماع إلى مخاوف أطراف الأزمة الليبية مجددا إزاء الاتفاق ".

 وأوضح أنه لابد من تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا سريعا  كي تعمل على خدمة المواطنين .

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