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لأول مرة منذ اندلاع الثورة .. الأسد خارج سوريا للقاء بوتين

21/10/2015

الرئيس السوري خلال لقائه بالرئيس الروسي – رويترز

قال متحدث باسم الكرملين إن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء واجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث ناقشا الحملة العسكرية المشتركة في سوؤيا.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء فإن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال للصحفيين إن بشار الأسد قام زيارة عمل إلى موسكو مساء أمس وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تعلن السلطات الروسية عن زيارة الأسد إلا بعد عودته صباح اليوم إلى دمشق، ولم تكشف تفاصيل سفر الرئيس السوري إلى موسكو في ظل تعطل الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي بسبب القتال الدائر في محيطه.

وقال الأسد -في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي السوري- إن التدخل العسكري الروسي حال دون حدوث ما وصفه بتطور مأساوي في سوريا، معبرا عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها روسيا لنظامه، وقال أيضا إن التدخل الروسي ساعد في احتواء ما وصفه بالإرهاب، في إشارة إلى الغارات الجوية الروسية المكثفة التي تركز على فصائل المعارضة السورية، فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية.

وخاطب الأسد بوتين -خلال اللقاء الذي جمعها في الكرملين- بالقول إنه لولا القرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس الروسي لانتشر الإرهاب في رقعة جغرافية أكبر، كما صرح الرئيس السوري بأن الشعب السوري بأكمله يريد المشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

من جهته، قال الرئيس الروسي إن التطورات على الجبهة العسكرية في سوريا ستوفر قاعدة لحل سياسي طويل الأمد تشارك فيه كل القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

ونقل بيان للرئاسة الروسية عن بوتين قوله "نحن مستعدون للمساهمة ليس فقط في مسار العمليات العسكرية في التصدي للإرهاب، ولكن أيضا في العملية السياسية، وسيكون هذا بالتأكيد من خلال التواصل عن كثب مع قوى عالمية أخرى ومع دول في المنطقة يهمها التوصل لحل سياسي للصراع".

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