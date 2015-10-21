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كاميرون وبينغ يتوافقان على "عصر جديد" للعلاقات المشتركة

21/10/2015

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ (الأربعاء) أن الصين وبريطانيا سوف تقيمان "شراكة استراتيجية شاملة عالمية" فى القرن الحادى والعشرين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عقب انتهاء محادثاتهما في لندن

وقال الرئيس الصيني إن الدولتين سوف تفتتحان عصرا ذهبيا لعلاقات مستديمة وشاملة ومربحة للجانبين بين الصين وبريطانيا وستبنيان سويا مستقبلا اكثر اشراقا للعلاقات الثنائية.

وردا على سؤال حول التعاون النووي بين البلدين قال شي إنه خلال زيارته الحالية لبريطانيا, سيوقع بعض وثائق التعاون بين الحكومتين والشركات فى الجانبين بما فى ذلك واحدة تتعلق بمحطة هينكلى بوينت للطاقة النووية.

كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الصينى شى جين بينغ  شهدا (الأربعاء) مراسم توقيع اتفاق لتمويل بناء محطة للطاقة النووية فى جنوب غرب انجلترا. وأشاد كاميرون بالاتفاق قائلا إنه علامة على أن البلدين يريدان رفع العلاقات بينهما إلى "مستوى جديد".

وقال كاميرون أيضا إن بريطانيا لا يمكنها إجراء مناقشة "صريحة" مع الصين بشأن قضايا مثل حقوق الانسان ما لم يكن لها علاقة اقتصادية وتجارية قوية مع العملاق الأسيوى.

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