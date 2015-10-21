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قطر تكفل الطالب الأمريكي "صانع الساعة المشتبه بها"

21/10/2015

    
  التلميذ أحمد محمد بعد مؤتمر صحفي _ أرشيف

قرر التلميذ العربي المسلم أحمد محمد الذي أوقفته الشرطة الأمريكية في منتصف سبتمبر، بعد الاشتباه في حمله قنبلة لدى عرضه اختراعا له بمدرسة في ضواحي مدينة دالاس، الانتقال للعيش مع أسرته في قطر التي دعته وتعهدت بالتكفل بمصاريفه الدراسيه والجامعية.

وأوردت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة الثلاثاء أن التلميذ الذي ذاعت شهرته على الإنترنت بعد ابتكاره ساعة ظنت الشرطة في تكساس خطأ أنها قنبلة، قرر الانتقال مع أسرته للعيش في قطر.

ومنذ الحادث الذي وقع في سبتمبر، تلقت أسرة الفتى أحمد محمود عروضا لا تحصى من قبل مدارس وجامعات لتمويل دراسته.

وقرر والداه، وهما مهاجران سودانيان يقيمان في إحدى ضواحي دالاس، قبول دعوة من قطر تقوم على التكفل بمصاريف الدراسة الثانوية والسنوات الجامعية الأربع الأولى لأحمد، بحسب ما أوضح والده لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز".

أوباما خلال لقائه بالطالب أحمد بالبيت الأبيض – غيتي

واستقبل أحمد (14 عاما) في البيت الأبيض مساء الإثنين بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تأثر لرؤية صورة الفتى وهو يتم اقتياده مكبلا بالأصفاد من المدرسة، وأثارت القضية سيلا من ردود الفعل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتبرت أن شرطة دالاس تسرعت في اعتقال الفتى مدفوعة بميول معادية للإسلام.

وكان أحمد، وهو طالب في الصف الثالث، قد أحضر إلى المدرسة في مطلع سبتمبر جهازا آليا مكونا من شاشة رقمية ودائرة إلكترونية، وقال إنه أراد أن يعرضه على أستاذ التكنولوجيا, ولاحظ مدرس اللغة الإنكليزية الجهاز وصادره، قبل أن تتسارع الأمور بالنسبة للتلميذ المعروف بعبقريته.

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