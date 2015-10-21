في ساعة صباح .. كيف تتخلص من آلام الظهر؟

قال الدكتوردريد عيادة، استشاري جراحة العظام بمستشفى العمادي بالدوحة , إن آلام الظهر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا, وأشار عيادة في برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" إلى أن الشكوى من آلام الظهر بين أهل الريف أقل منها بين الحضرلكثرة تحركهم ومارستهم للرياضة وأكلهم أطعمة طازجة وشربهم الحليب, مضيفا أن استمرار آلام الظهر أكثر من 3 أيام يستدعى مراجعة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات والتشخيص.

وأوضح أن من أهم أسباب آلام الظهرعدم ممارسة الرياضة وسوء النظام الغذائي وعادات النوم الخاطئة, والجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر.

وأشار عيادة إلى أن ضعف الجزء العضلي في الظهر وقلة مرونته هو المسؤول عن حوالي 90 % من آلام الظهر ومشاكلها, مضيفا أن العمود الفقري يتكون من جزء عضلي ( الفقرات ) وآخرعصبي (النخاع الشوكي ) ومفصل ( الديسك ).

وقال إستشاري جراحة العظام إنه لو صاحب آلام الظهر تنملا أو خدرا في القدمين أو صعوبة حركة, فذلك علامة ضغط سلبي على الضفيرة العصبية وإصابة بالديسك ".

وأضاف أن كل من هو دون الخامسة عشرة تكون ألام الظهر لديه ناتجة عن حالات قد تكون تشوها في العمود الفقري أو التهابا أو تقوصا بالظهر نتيجة لحمل بعض الأشياء بطريقة خاطئة.

وأشار إلى أن علاج آلام الظهر يحتاج للصبر على طول فترة العلاج, ناصحا بعدم القلق أوالخوف من مضاعفاته لعدم تدهور حالة المريض.