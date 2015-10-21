البث الحي
منوعات

في ساعة صباح .. كيف تتخلص من آلام الظهر؟

21/10/2015

قال الدكتوردريد عيادة، استشاري جراحة العظام بمستشفى العمادي بالدوحة , إن آلام الظهر من أكثر المشاكل الصحية  انتشارا, وأشار عيادة في برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" إلى أن الشكوى من آلام الظهر بين أهل الريف أقل منها بين الحضرلكثرة تحركهم ومارستهم للرياضة وأكلهم أطعمة طازجة وشربهم الحليب, مضيفا أن استمرار آلام الظهر أكثر من 3 أيام يستدعى مراجعة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات والتشخيص.

وأوضح أن من أهم أسباب آلام الظهرعدم ممارسة الرياضة وسوء النظام الغذائي وعادات النوم الخاطئة, والجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر.

وأشار عيادة إلى أن ضعف الجزء العضلي في الظهر وقلة مرونته هو المسؤول عن حوالي 90 % من آلام الظهر ومشاكلها, مضيفا أن العمود الفقري يتكون من جزء عضلي ( الفقرات ) وآخرعصبي (النخاع الشوكي ) ومفصل ( الديسك ).

وقال إستشاري جراحة العظام إنه  لو صاحب آلام الظهر تنملا أو خدرا في القدمين أو صعوبة حركة, فذلك علامة ضغط سلبي على الضفيرة العصبية وإصابة بالديسك ".

وأضاف أن كل من هو دون الخامسة عشرة تكون ألام الظهر لديه ناتجة عن حالات قد تكون تشوها في العمود الفقري أو التهابا أو تقوصا بالظهر نتيجة لحمل بعض الأشياء بطريقة خاطئة.

وأشار إلى أن علاج آلام الظهر يحتاج للصبر على طول فترة العلاج, ناصحا  بعدم القلق أوالخوف من مضاعفاته لعدم تدهور حالة المريض.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)